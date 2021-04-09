Марсохід Perseverance показав перше фото з гелікоптером Ingenuity

Марсохід Perseverance надіслав із Червоної планети зображення з мінігелікоптером Ingenuity і перше фото, отримане з літального апарата.

Як повідомляє сайт NASA, фото ровера і коптера зроблено на відстані близько чотирьох метрів. Сам знімок було зібрано із 62 фотографій, зроблених за допомогою камери WATSON. Вона має високу роздільну здатність, призначену для зйомки кам'яних структур.

Також американське космічне відомство показало перше фото, яке зробив Ingenuity після приземлення на поверхню Марса.

Селфі марсохода Perseverance з Ingenuity NASA

"На зображенні видно дно кратера Езеро на Марсі і фрагменти двох коліс марсохода Perseverance", – написали співробітники NASA в описі опублікованої фотографії.

Фото, зроблене Ingenuity NASA

Нагадаємо, що марсохід Perseverance через більш як шість місяців польоту – 18 лютого – приземлився на поверхню Марса. Незабаром після посадки ровер надіслав на Землю перші знімки, зроблені на поверхні.

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