Корабль Crew Dragon-1 с астронавтами приводнился в Мексиканском заливе. Видео

В воскресенье, 2 мая, пилотируемый корабль Crew Dragon-1, который в апреле доставил на Международную космическую станцию четырех астронавтов, расстыковался с МКС и вернулся на Землю в 09:57 по Киеву.

После 6,5 часов автономного полета корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити (штат Флорида, США), сообщили в NASA. В капсуле, опустившейся на воду, находился экипаж, который проработал на МКС полгода (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Их подняло на борт спасательное судно GO Navigator, после чего астронавты смогли выйти наружу. В районе проведения операции дежурили патрульные катера береговой охраны.

Напомним, 24 апреля пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции. Это произошло около 12:08 по киевскому времени.

Crew Dragon доставил на МКС четверых астронавтов из США, Франции и Японии: Томаса Песке, Меган МакАртур, Роберта Шейна Кимбро и Акихико Хошиде. После успешной стыковки все они перешли с борта корабля на МКС.

📍Destination: Panama City, Florida At 2:56am ET (06:56 UT) , @NASA_Astronauts @AstroVicGlover , @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en touchdown on Earth after a six-month science mission aboard the @Space_Station . pic.twitter.com/02Qw0BsrNc

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX