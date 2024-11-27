Великобритания ввела санкционный пакет в отношении еще трех десятков судов "теневого флота" России. Но это декоративные действия вместо глобальных решений. И это вызывает саркастическую ухмылку.

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Далее текст на языке оригинала.

Звісно, в принципі добре, що почалися санкції Британії та США до танкерів. Але справа в тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в їхні порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються. Також росіянам заборонили користуватися послугами британських страхових компаній. Але вони й зараз користуються послугами страхових компаній Росії, а ще Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.

Ще один момент – треба розуміти, що насправді ніякого "тіньового флоту", тобто невидимого для інших країн, не існує. Це придумали наші американські друзі, які побоювалися, що світові ціни на нафту підуть у гору, і у них зросте ціна на бензин та дизпаливо. Зручний і загадковий штамп з "тіньовим флотом" підхопили світові ЗМІ і вона обросла неправдивими деталями. Зокрема, що "тіньовий флот" ніхто не бачить, бо нібито ці судна відключають передавачі АIS. Це брехня. Вони справді проводять маніпуляції з передавачами АIS, але в будь-яких міжнародних протоках, зокрема Босфор, Суецький канал, а також Каттегат, Скагеррак, Великий і Малий Бельт, які з'єднують Балтійське море з Атлантичним океаном, в протоці Ла-Манш ніхто не пропустить жодне судно з вимкненим передавачем АIS. Тому всі їх чудово бачать.

Тож для мене неважливі добрі жести від керівництва Великої Британії, як і від США – адже бачу, як, наприклад, щомісяця 100-105 танкерів з Балтійського моря йдуть, як і йшли. Як вони возили російську нафту, так і возять. Як Росія отримувала за неї гроші, так і отримує… І ніякого зменшення цього потоку через санкції щодо танкерів не спостерігається.

Треба розуміти, що сьогодні продаж нафти є для Росії основним джерелом фінансування війни. Це найбільша частка іноземної валюти, яку РФ отримує від Індії, Китаю, Сінгапуру, Малайзії і африканських країн. За цю валюту Росія купує все, що їй потрібно - від мікросхем до оптичних приладів. Це такий собі Perpetuum mobile фінансування війни. І саме його треба зупинити, бо інакше війна не зупиниться ніколи.

Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти Росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права і міжнародного права в цілому. Зараз необхідний жорстокий реалізм.

Що потрібно зробити, щоб зупинити морську нафту? – Заборонити Росії користування протоками.

Це питання неодноразово ставилось, в тому числі місяць тому, коли президент України зустрічався в Рейк’явіку, зокрема, з керівництвом уряду Данії. В резолюції того саміту зазначалося, що треба не дозволити "тіньовому флоту" Росії возити нафту, бо за кошти, виручені з її продажу, Росія фінансує війну в Україні. І це правда. А що далі? Заява, що будуть діяти з дотриманням норм міжнародного морського права? Але це не працює.

Як виглядає, наприклад, потік російської морської сирої нафти? Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн на місяць. 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. І надія, що з чим можна щось зробити - вона є, оскільки це море, крім Росії, контролюється країнами-нашими друзями - членами ЄС та/або членами НАТО. А протока Ла-Манш контролюється Великою Британією і Францією.

Ну, побоютесь ви одразу перекрити все? - Так є близько 30% танкерів, які внесені до "чорних списках" міжнародних меморандумів портового контролю (Паризького, Токійського - у зв'язку з проблемами технічного стану). Скажіть, що ви забороняєте тим танкерам користуватися протокою задля запобігання аварій. І тоді вони вимушені будуть оминати Велику Британію, що займе чимало додаткових днів і транзит для Росії буде дорожчим.

Треба більше креативу і все вийде. Я впевнений, що так і буде. Але питання – коли.

А поки танкери з кривавою нафтою йдуть. І заробляють криваві долари, рупії і юані...