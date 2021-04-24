Корабль Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС. Видео

В субботу, 24 апреля, пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло около 12:08 по киевскому времени.

Об этом стало известно из прямой трансляции, проводимой NASA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Crew Dragon доставил на МКС четверых астронавтов из США, Франции и Японии: Томаса Песке, Меган МакАртур, Роберта Шейна Кимбро и Акихико Хошиде.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Это уже второй запуск для космического аппарата, который доставит астронавтов NASA на Международную космическую станцию.

Этот запуск является важным, так как впервые будут одновременно использованы многоразовая ракета и многоразовый пилотируемый корабль.

Прямая трансляция полета:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года отправился в свой первый пилотируемый полет.