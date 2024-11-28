Россия атаковала Киев 'Шахедами': обломки попали в поликлинику, есть пострадавший. Видео

Вечером, 28 ноября, страна-агрессор атаковала Киев "Шахедами". Обломки беспилотника попали в столичную поликлинику, повреждены соседние дома. Есть один пострадавший.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Атака пришлась на Днепровский район столицы. Информация о других потерпевших выясняется.

"Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе. Пострадал охранник заведения. Его госпитализировали", – говорится в сообщении чиновника.

Он также рассказал, что на правом берегу города работают силы ПВО. Кличко посоветовал столичным жителям находиться в укрытиях.

Позже он добавил, что в Днепровском районе вследствие падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах. Экстренные службы направляются на место.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные противодействуют "Шахедам" с помощью РЭБ, благодаря чему часть дронов-камикадзе улетает в Беларусь или обратно в Россию. По данным Le Monde, ВСУ отвлекают вражеские БПЛА от цели посредством системы подделки спутниковых координат.