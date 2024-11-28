Делает образ шикарным: Анджелина Джоли показала универсальную трендовую обувь

Актриса и режиссер Анджелина Джоли – именно из тех звезд, которые не боятся выходить на красную дорожку в обуви на низком ходу. При этом она не теряет своего фирменного элегантного стиля.

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Именно это Джоли в очередной раз продемонстрировала, посетив недавно Туринский кинофестиваль с премьерой своего нового фильма "Без крови". Знаменитость, часто надевающая для торжественных выходов черные или бежевые классические лодочки на высоком каблуке, на этот раз выбрала для появления на публике элегантные балетки.

Образ звезды был полностью черным. Джоли скомбинировала юбку-карандаш длины миди с кашемировым свитером oversize, а сверху накинула длинное бежевое пальто. Дополняли образ мягкие черные балетки из матового материала с миндалевидным носком. Такая обувь была трендом всего 2024 года и, по мнению стилистов, перекочует также в 2025 году.

Именно поэтому производители обуви уже предлагают подобные пары на следующий теплый сезон. Стилисты советуют не обходить их вниманием, ведь балетки именно такой формы выглядят изысканно и элегантно и могут быть не менее универсальной обувью, чем кроссовки.

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