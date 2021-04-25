'Роскосмос' похвастался переговорами о полетах россиян на МКС благодаря Crew Dragon: в сети отреагировали

В "Роскосмосе" заявили, что ведут переговоры с NASA о полетах российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Об этом рассказал пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко в комментарии "Говорит Москва". При этом пользователи соцсетей посмеялись с грандиозных планов "Роскосмоса".

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности – сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", – сказал Устименко.

Накануне на МСК с помощью Crew Dragon отправили американцев Меган Макартур и Шейна Кимбро, космонавта Европейского космического агентства Тома Песке и японца Акихико Хосидэ.

"Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Dragon", – отметил Илон Маск.

Но вот пользователи Twitter отреагировали на реакцию "Роскосмоса" на эти слова шутками и фотожабами.

"Финита ля комедия? "Роскосмос" ведет переговоры с NASA о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon", "Да, но только по цене 90 млн 252 тыс. 905 долларов 69 центов за одно место, как было на корабле "Союз", "Уже согласны на американский батут!", "А на будущую российскую станцию будут будущие ракетоносители летать. Нужно потерпеть только", "Сомневаюсь, что она будет. Эта станция", "А что случилось с великой державой. Обо**ались опять", "Ну хоть парады победы своими силами", "На батуте походу не получается у Рогозина (Дмитрия, директора "Роскосмоса". – Ред.)", "Просто "Союзы" построенные во время СССР закончились", "Ждем, когда Теслы будут собирать на автовазе", – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года основатель компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.