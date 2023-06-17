Что происходит с телом в 'зоне смерти' Эвереста: ученые объяснили все риски

На Эвересте в 2023 году зафиксирован один из самых смертоносных сезонов: погибли 12 альпинистов, а еще 5 остаются пропавшими без вести. Это меньше, чем в 2015 году, но тогда за гибель людей отвечало землетрясение, спровоцировавшее лавину. Сейчас же вся вина исключительно на людях, которые не понимают, насколько опасна знаменитая гора и как легко она может лишить жизни за легкомыслие.

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Издание Insider поговорило с экспертами и рассказывает, что происходит с организмом человека во время восхождения на Эверест. И почему у некоторых этот подъем вызывает психоз.

Дело в том, что человеческий организм лучше всего приспособлен к тому, чтобы работать на уровне моря. Здесь он получает достаточно кислорода для мозга и легких, а чем выше человек поднимается над этим уровнем, тем хуже все становится. На уровне моря воздух содержит около 21% кислорода. Но на высоте более 3,7 км уровень кислорода уже на 40% ниже.

С Эверестом же история вообще страшная, поскольку его высота достигает 8848 метров над уровнем моря и чтобы подняться на вершину придется пройти "зону смерти". Так называется участок на высоте более 8 000 метров, где нехватка кислорода настолько критическая, что тело умирает буквально за минуты.

В "зоне смерти" мозг и легкие альпиниста страдают из-за кислородной голодовки. Также повышается риск сердечного приступа и инсульта. Но хуже всего то, что из-за недостатка кислорода в мозгу человек теряет способность нормально мыслить в тот момент, когда каждый миг может оказаться критическим.

"Ваше тело разрушается и, по сути, умирает. Это становится гонкой против времени", – считает опытная альпинистка Шонна Берк, покорившая Эверест в 2005 году.

Кроме самого подъема, туристы, стремящиеся преодолеть легендарную гору, также создают хлопоты друг для друга, фактически попадая в очередь к столь желанной вершине. Экспедиционные компании откровенно заявляют, что в последних смертях, в частности, повинны и люди: в редкий период хорошей погоды вершина Эвереста настолько переполнена альпинистами, что туристы застревают в "зоне смерти" слишком долго.

В частности, из-за "пробки" на горе в 2019 году умерли 11 из 250 альпинистов, застрявших в очереди на подъем и спуск с вершины.

Джереми Виндзор, врач, поднявшийся на Эверест в 2007 году в составе экспедиции Caudwell Xtreme Everest, рассказал, что образцы крови, взятые у четырех альпинистов в "зоне смерти", показали, что они выживали, получая лишь четверть необходимого им кислорода.

"Эти показатели сравнимы с показателями пациентов, которые находятся на грани смерти", – сказал Виндзор.

Нехватка кислорода приводит к многочисленным рискам для здоровья. Когда количество кислорода в крови падает ниже определенного уровня, частота сердцебиений возрастает до 140 ударов в минуту, увеличивая риск сердечного приступа.

Эксперты отмечают, что главное условие подъема – это время на акклиматизацию к условиям разрушающих легкие Гималаев. Экспедиции обычно совершают по меньшей мере три выхода на гору из базового лагеря Эвереста, поднимаясь каждый раз выше и выше, прежде чем совершить рывок к вершине.

В идеальном варианте на это уходят недели, во время которых организм начинает вырабатывать больше гемоглобина (белок в крови, помогающий поставлять кислород от легких к остальному телу), чтобы компенсировать его потерю. Проблема в том, что это приводит к сгущению крови, усложняя ее транспортировку в организме. Это может привести к инсульту или накоплению жидкости в легких.

Именно поэтому на Эвересте часто фиксируют состояние, называемое высокогорный отек легких (HAPE) – когда даже обычный стетоскоп может зафиксировать наличие жидкости в легких, которая мешает дышать. В такие моменты человек ощущает неизбежное удушье ночью, слабость и постоянный кашель, вызывающий выделение белой, водянистой или пенистой жидкости.

В "зоне смерти" примерно тоже самое происходит с набухающим мозгом, что может привести даже к определенной форме психоза. Это происходит, когда случается гипоксия – то есть кислородная голодовка, которая провоцирует высокогорный отек головного мозга (HACE). По сути это смертельная опасность для мозга.

Этот отек может вызвать тошноту, рвоту, затруднения с мышлением и рассуждениями. Альпинист может даже забыть, где именно он находится, и впасть в бред, который специалисты считают формой высотного психоза.

В таком состоянии у альпинистов ухудшается способность мыслить, и они начинают делать странные вещи, например, сбрасывать с себя одежду или разговаривать с воображаемыми друзьями.

При этом эксперты отмечают, что возможности акклиматизироваться в условия "зоны смерти" просто не существует.

Еще одна проблема – так называемая снежная слепота, которую провоцируют блики от бесконечного снега и льда. Это может привести к временной потере зрения или разрыву кровеносных сосудов в глазах.

Температура в зоне смерти тоже играет против людей, поскольку никогда не поднимается выше минус 18 градусов. Это ухудшает кровообращение в пальцах рук и ног, что может привести к обморожению, а в тяжелых случаях – к гангрене, которая будет угрожать ампутацией.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что Эверест, по мнению некоторых ученых, может быть не самой высокой горой на Земле.

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