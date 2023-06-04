На Эвересте – один из самых смертоносных сезонов: выдачу разрешений на подъем могут ужесточить

По меньшей мере 12 альпинистов погибли, а пятеро пропали без вести на горе Эверест во время нынешнего сезона восхождений, который стал самый смертоносным с 2015 года. Тогда землетрясение вызвало лавину, унесшую жизнь 18 человек.

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Как пишет Reuters, в Непале призвали ужесточить правила подъема, чтобы сократить количество смертей. В этом году страна выдала рекордные 478 разрешений на восхождение на Эверест.

Известный гид из Новой Зеландии, 69-летний Гай Коттер, который пять раз поднимался на гору, назвал проблемой неподготовленных альпинистов, которые пользуются услугами организаторов экспедиций с недостаточным опытом.

"Самые слабые клиенты с менее опытными операторами – это часть проблемы. Клиенты должны иметь минимальные стандарты альпинизма с подтвержденными предыдущими восхождениями, прежде чем приехать на Эверест", – сказал он.

Так, в апреле три альпиниста-шерпа (народность в Восточном Непале, представители которой часто участвуют в восхождениях в качестве проводников) погибли, когда на них обрушился лед в низовьях горы, а остальные умерли от болезни или истощения, заявили представители правительства страны.

Непал регулирует восхождение на Эверест и другую его гималайскую вершину, настаивая, чтобы каждый получил разрешение, но, по словам Коттера, операторы, которые сопровождают клиентов на гору, должны соответствовать минимальным стандартам оборудования и персонала.

"Многие операторы возят клиентов на Эверест, но не понимают, как избежать инцидентов, а когда что-то идет не так, у них нет решения проблем", – сказал Коттер.

Сотрудник департамента туризма Непала Бигьян Койрала сказал, что правительство рассматривает дополнительные правила, но не сообщил подробностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 апреля во французских Альпах сошла лавина. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько человек получили травмы.

– Вокруг ядра в центре Земли обнаружили горы в пять раз выше Эвереста. Ученые полагают, что между ядром и мантией планеты может находиться дно древнего океана, исчезнувшего миллионы лет назад.