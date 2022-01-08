Действительно ли Эверест самая высокая гора на Земле: ответ ученых может озадачить

Гора Эверест, расположенная в глубине Гималаев, имеет высоту 8848 метров над уровнем моря, что делает ее самой высокой вершиной земного шара. Но если измерение производить от основания до вершины или с учетом удаленности от земного ядра – Джомолунгма значительно уступает своими размерами двум другим горным массивам.

Почему Эверест считается самой высокой горой над уровнем моря, тогда как Мауна-Кеа, безусловно, может претендовать на звание самой высокой горы в мире, рассказало издание Live Science.

Исторически сложилось так, что высоту обычно определяют от высоты над средним уровнем моря. Учитывая, что в разных уголках мира этот показатель может существенно отличаться, ученые берут за основу своих измерений математически определенный геоид Земли – модель глобального среднего уровня моря, которая используется для измерения точных высот поверхности.

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Именно беря за основу этот показатель, группа исследователей в ноябре 2021 определила, что высота Эвереста над уровнем моря составляет 8 848,86 м. Хотя это действительно значительный показатель, но существуют и другие методики измерения. Если ориентироваться на них, то Джомолунгма не является самой высокой вершиной земного шара.

Этот титул можно передать Мауна-Кеа – неактивному вулкану на Гавайях. Его высота над уровнем моря составляет 4205 метров, что даже не достигает половины Эвереста. Однако, как отмечают специалисты Геологической службы Соединенных Штатов, высота Мауна-Кеа от основания до вершины составляет 10 211 метров. То есть вулкан выше легендарной гималайской горы более чем на километр. Но действительно ли это делает его самой высокой вершиной земного шара?

На этот титул есть еще один претендент, а именно гора Чимборасо в Эквадоре. Отмечается, что ее вершина является самой отдаленной точкой от центра Земли. Интересно, что высота Чимборасо над уровнем моря составляет 6263 метра, что не может конкурировать с Эверестом, но в этой ситуации решающую роль играет расположение горы. Дело в том, что наша планета не является идеальной сферой, а сплющенным сфероидом. То есть она несколько выпуклая вдоль экватора.

Гора находится всего на 1 градус южнее экватора – именно это и делает Чимборасо самой отдаленной точкой на поверхности от центра Земли. Эта географическая особенность означает, что вершина Чимборасо находится на расстоянии 6384 км от ядра планеты, что на 2072 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

Следовательно, можно сделать вывод, что существует целых три претендента, которые в зависимости от перспективы могут носить звание самой высокой горы мира. Однако даже эти гиганты уступают размерам марсианскому Олимпу, который считается самым известным вулканом Солнечной системы. По данным NASA, его высота почти втрое превышает Эверест и составляет 25 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Непале из-за землетрясения самая высокая гора Земли Эверест сдвинулась на 3 сантиметра к юго-западу.