Африка расколется на две части, возникнет новый океан: ученые показали тревожный видеопрогноз

Ученые предсказывают, что на Земле произойдут изменения планетарного масштаба. Кроме глобального потепления, массового вымирания, таяния ледников, катастрофических наводнений, цунами и разрушительных землетрясений человечеству может грозить даже раскол континентов.

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Еще в 2005 году геологи подтвердили, что Африка расколется на две части и на планете возникнет новый океан. А недавно ученые шокировали исследованием, которое обнародовало издание The New Times .

Среди эфиопских пустынь обнаружили разлом более чем в 56 км, который, по прогнозам геологов, является началом нового моря. Таким образом, Африка разделяется пополам.

В журнале Geophysical Research Letters опубликовали данные, согласно которым тектонические плиты Африки и Аравии сталкиваются в пустыне Эфиопии. Это приводит к их постепенному разъединению. Подобные процессы происходят и на дне океана. Красное море также расколото вследствие тектонических изменений, но, по словам ученых, "это происходит только со скоростью доли дюйма в год" (1 дюйм = 2,54 см).

"С высокой вероятностью могу сказать, что по длине Африканской рифтовой долины, вдоль восточного ее рукава, действительно образуется новый океан", – сказал доктор Эдвина Динди, работающий на кафедре геологии факультета науки и технологий Университета Найроби, Кения.

Геологи подтверждают высокую сейсмологическую активность на территории восточного рукава рифтовой долины. Вблизи и вокруг него постоянно фиксируют подземные толчки. Тектонические плиты двигаются, некоторые смещаются, некоторые падают друг под друга, другие разбиваются – это меняет ландшафт планеты и создает разломы. Именно такие тектонические движения и сформировали сегодняшние материки на Земле.

Но ученые успокаивают: разлом Африки – дело миллионов лет.

Рифтовая долина в Восточной Африке – один из самых больших рифтовых участков на планете. Она тянется от Иордана до Мозамбика.

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