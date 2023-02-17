Вымрут 27% существ: ученые сделали неутешительный прогноз жизни на планете

Ученые все чаще озвучивают неутешительные прогнозы по поводу будущего нашей планеты. По последним исследованиям, Земле грозит уничтожение более четверти мирового биоразнообразия.

Видео дня

Кроме таяния ледников, что может повлечь за собой наводнения катастрофических масштабов, уничтожив не только определенные регионы, но и страны, вполне вероятно и массовое вымирание. Издание Daily Mail предупреждает – вероятно, это произойдет совсем скоро, уже к концу века.

То есть, к 2100 году Земля может потерять 27% живых существ.

Джованни Строна, ученый Европейской комиссии и профессор Кори Брэдшоу из австралийского Университета Флиндерс провели шокирующее исследование. Была разработана виртуальная Земля. На ней четко видны масштабы глобального вымирания.

Уже менее чем за 30 лет, к 2050 году планета потеряет 10% всех видов растений и животных. Эта цифра будет быстро расти.

Среди причин глобального вымирания следует выделить следующие:

– изменение климата;

– высокий уровень загрязнения окружающей среды;

– чрезмерная эксплуатация ресурсов;

– истощение почвы из-за нерационального использования.

Озвучивают катастрофические цифры – более 42 тысячи видов нынче находятся на грани исчезновения.

"Сегодняшние дети, когда они вырастут и достигнут 70-летнего возраста, вероятно, станут свидетелями исчезновения огромного количества флоры и фауны, известной нам ныне", – сказал профессор Брэдшоу.

Ученые прочат мрачное будущее для глобального биоразнообразия, подтверждая, что мир переживает массовое вымирание. Самое опасное общее вымирание – это когда один вид вымирает из-за того, что исчез другой вид.

"Подумайте о хищном виде, который теряет свою жертву из-за изменения климата. Потеря вида-жертвы является первоочередным вымиранием, но, не имея еды, хищник также исчезнет", – подчеркнул профессор Брэдшоу.

Насекомые раньше считались "неисчерпаемыми ресурсами", но сейчас появляется все больше доказательств того, что популяция беспозвоночных сокращается по всему миру.

Общее вымирание повысит общую скорость вымирания наиболее уязвимых видов до 184% к концу века.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что суперкомпьютер спрогнозировал дату конца света, когда погибнет человечество.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.