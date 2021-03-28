Названы лучшие смартфоны на iOS и Android в 2021 году

Лучшим смартфоном на iOS назван iPhone 12 Pro Max, а среди Android-устройств – Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.

Об этом сообщает компания Consumer Reports, которая занимается тестированием электроники. Проверка была по основным параметрам, такие как срок службы батарей и яркость дисплеев, а также дополнительные функции: установка нескольких камер и петли на "складных" телефонах и прочее.

По мнению экспертов компании, iPhone 12 Pro Max от Apple оснащен более быстрым процессором, сверхчетким OLED-дисплеем, первоклассными камерами и, впервые, возможностью подключения к сети 5G. При этом недостатком "яблочного" смартфона назвали большие размеры и вес в 226 грамм.

iPhone 12 Pro Max

Лидером среди Android-аппаратов назван Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Среди достоинств модели эксперты назвали отличное время автономной работы, камера с 5-кратным увеличением и экран.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Кроме того, отдельного признания цензоров удостоились телефоны OnePlus Nord N10 5G и OnePlus Nord N100, которому досталось звание смартфона с наилучшей автономностью в своей ценовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 новых особенностей смартфонов в 2021 году. Также был назван смартфон, который чаще всего подделывают.