Названо найкращі смартфони на iOS і Android у 2021 році

Кращим смартфоном на iOS названий iPhone 12 Pro Max, а серед Android-пристроїв – Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.

Про це повідомляє компанія Consumer Reports, яка займається тестуванням електроніки. Перевірка була за основними параметрами, такі як термін служби батарей і яскравість дисплеїв, а також додаткові функції: установка декількох камер і петлі на "складних" телефонах тощо.

На думку експертів компанії, iPhone 12 Pro Max від Apple оснащений більш швидким процесором, надчітким OLED-дисплеєм, першокласними камерами і, вперше, можливістю підключення до мережі 5G. Водночас недоліком "яблучного" смартфона назвали великі розміри і вагу в 226 грам.

iPhone 12 Pro Max

Лідером серед Android-апаратів названий Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Серед достоїнств моделі експерти назвали відмінний час автономної роботи, камера з 5-кратним збільшенням та екран.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Крім того, окремого визнання цензорів удостоїлися телефони OnePlus Nord N10 5G і OnePlus Nord N100, якому дісталося звання смартфона з найкращого автономністю в своїй ціновій категорії.

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