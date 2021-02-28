Названы 5 новых особенностей смартфонов в 2021 году

В 2021 году среди одних из особенностей смартфонов станут корпуса без отверстий и дисплеи нового типа.

Аналитики портала PhoneArena выделили пять основных трендов, которые могут появиться во флагманских устройствах в этом году.

Отмечается, что в 2021 году китайская компания показала смартфон ZTE Axon 20 5G, где фронтальная камера расположена под дисплеем. Издание пишет, что корпорация Samsung также разрабатывает похожую технологию. К тому у Apple есть свои разработки такой технологии.

В текущем году телефоны смогут получить возможность быстро заряжаться – менее 30 минут. В 2020 году Xiaomi уже показала свою технологию зарядки Mi Charge Turbo 100W, которая полностью заряжает смартфон всего за 17 минут.

Также Samsung представила пару новых контроллеров питания (PD) Type-C, поддерживающих мощность до 100 Вт. Так что вероятно до конца года быстрая зарядка найдет более массовое распространение.

В 2021 году появятся новые концепции смартфонов. Например, ZTE запатентовала дизайн телефона, складывающегося втрое, а LG также разработала смартфон с раздвижным дисплеем и вторым экраном.

Также производители работают над технологией самовосстанавливающийся поверхности. Так, в Apple была запатентована аналогичная технология.

"Слой покрытия дисплея может включать в себя слой эластомера для повышения гибкости. Самовосстановление может быть инициировано или ускорено за счет приложенного извне тепла, света, электрического тока или другого типа внешнего воздействия", – говорилось в патенте.

Аналитики отметили, что Apple убрали разъем 3,5 мм, а Samsung вслед за этим лишила флагманы слота для карт памяти microSD. Так что есть вероятность, что смартфоны вообще могут лишиться любых портов. Например, по данным инсайдера Джона Проссера, модели iPhone 13 могут уже быть без портов для зарядки.

Инновацией в 2021 году может стать массовое распространение microLED дисплеев. Эксперты пояснили, что такой вид экранов похож на OLED, но без выгорания пикселей и он намного ярче. Над внедрением такой технологии уже работают Apple, Sony и другие крупные производители.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван главный тренд смартфонов в 2021 году.