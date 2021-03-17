Назван смартфон, который чаще всего подделывают

Смартфоны южнокорейской компании Samsung подделывают чаще всего. На устройства этого производителя приходится 34% "клонов".

Об этом говорят данные китайского портала CNBeta. Второе место по подделкам занимают iPhone от Apple – 13%. На третьем месте оказались аппараты от Huawei – 8%.

Далее по списку расположились Xiaomi, Honor, OPPO, Gionee, vivo, ASUS и другие компании.

При этом чаще всего подделывали смартфон Huawei P10. Было обнаружено более 66 тысяч подделок под это устройство. На втором месте оказался iPhone X – не менее 16 495 подделок. Третье место по репликам в Китае занял Samsung Galaxy S9+.

Также в списке подделок есть смартфоны от производителей Xiaomi, Honor, OPPO, Gionee, vivo, ASUS и другие компании.

Поиск фальшивок осуществлялся на основе базы данных бенчмарка AnTuTu. С марта 2020 по февраль 2021 года AnTuTu выявила 572 303 поддельных устройства, что составляет около 4,24% от всех протестированных гаджетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики портала PhoneArena рассказали, что в 2021 году среди одних из особенностей смартфонов станут корпуса без отверстий и дисплеи нового типа.