Названы 8 опасных приложений для Android, которые нужно удалить
В Google Play на Android-смартфонах нашли восемь вредоносных приложений, которые нужно удалить.
Об этом говорится в отчете компании McAfee, что занимается антивирусами. Отмечается, что установленные программы на смартфоне предоставляют злоумышленникам доступ к сообщениям, а потом совершают от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.
Перечень опасных приложений:
com.studio.keypaper2021
com.pip.editor.camera
org.my.famorites.up.keypaper
com.super.color.hairdryer
com.celab3.app.photo.editor
com.hit.camera.pip
com.daynight.keyboard.wallpaper
com.super.star.ringtones
Эксперты пояснили, что указанные названия это пакеты вредоносных программ, которые могут иначе называться. Поэтому для их обнаружения на смартфоне нужно использовать специальный софт, например, приложение для чтения пакетов Package Name Viewer или его аналогы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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