Эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
527
Эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android

Владельцам смартфонов на ОС Android необходимо срочно удалить приложение SuperVPN.

Такое заявление сделал эксперт с кибербезопасности Зак Доффман, передает Forbes. По его словам, это приложение установлено на более 100 млн смартфонах.

Эксперт пояснил, что программа якобы защищает конфиденциальность в сети, но само же делает иначе. Например, приложение уличили в сокрытии шпионского программного обеспечения, что привело к утечке данных.

Доффман указал, что ранее в сети хакеры продавали базы данных, в которые была включена информация пользователей SuperVPN.

Эксперт посоветовал для использования VPN скачивать известные приложения с хорошими отзывами, а также избегать бесплатных программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов.

AndroidСмартфон