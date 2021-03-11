Эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android

Владельцам смартфонов на ОС Android необходимо срочно удалить приложение SuperVPN.

Такое заявление сделал эксперт с кибербезопасности Зак Доффман, передает Forbes. По его словам, это приложение установлено на более 100 млн смартфонах.

Эксперт пояснил, что программа якобы защищает конфиденциальность в сети, но само же делает иначе. Например, приложение уличили в сокрытии шпионского программного обеспечения, что привело к утечке данных.

Доффман указал, что ранее в сети хакеры продавали базы данных, в которые была включена информация пользователей SuperVPN.

Эксперт посоветовал для использования VPN скачивать известные приложения с хорошими отзывами, а также избегать бесплатных программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов.