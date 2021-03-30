На Android-смартфонах нашли опасный вирус
На смартфонах под управлением ОС Android нашли вредоносное приложение System Update.
Эксперты кибербезопасности компании Zimperium сообщили, что шпионская программа действовала под видом системных обновлений и позволяла злоумышленникам получать полный контроль над устройством.
Отмечается, что самого приложения System Update нет в Google Play, но оно скачивается в составе других программ из сторонних источников. После установки вредоносное ПО скрывается и через сервер Firebase позволяет хакерам удаленно управлять смартфоном.
Также программа получает доступ к микрофону и камере смартфона, а также собирает такие данные, как сообщения, контакты, информация о гаджете, закладки в браузере и история веб-поиска.
Кроме того, хакеры по удаленке могут отслеживать местоположение устройства, выполнять поиск документов в памяти гаджета и записывать информацию, которая вводится пользователем с клавиатуры или копируется в буфер обмена.
Специалисты по кибербезопасности советовали не скачивать сторонние приложения из сети и доверять только проверенным приложениям в Google Play.
Напомним, что ранее на Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов.
Эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android.
Названы приложения, больше всех собирающие данные со смартфона.
Обновлен топ самых популярных мобильных приложений.