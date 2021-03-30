На Android-смартфонах знайшли небезпечний вірус
На смартфонах під управлінням ОС Android знайшли шкідливий додаток System Update.
Експерти кібербезпеки компанії Zimperium повідомили, що шпигунська програма діяла під виглядом системних оновлень і дозволяла зловмисникам отримувати повний контроль над пристроєм.
Зазначається, що самого додатка System Update немає в Google Play, але він скачується в складі інших програм зі сторонніх джерел. Після установки шкідливе ПО ховається і через сервер Firebase дозволяє хакерам віддалено керувати смартфоном.
Також програма отримує доступ до мікрофона та камери смартфона, а також збирає такі дані, як повідомлення, контакти, інформація про гаджет, закладки в браузері та історія вебпошуку.
Крім того, хакери на відстані можуть відстежувати місце розташування пристрою, виконувати пошук документів у пам'яті гаджета і записувати інформацію, яка вводиться користувачем із клавіатури або копіюється в буфер обміну.
Фахівці з кібербезпеки радили не викачувати сторонні додатки з мережі і довіряти тільки перевіреним додаткам у Google Play.
Нагадаємо, що раніше на Android-смартфонах трапився збій компонента System WebView під час використання додатків.
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