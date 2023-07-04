Можно ли оставлять зарядку телефона в розетке: ответ на извечный вопрос

Чем дальше, тем большим количеством гаджетов мы обрастаем, и тем больше зарядных устройств появляется у нас дома. Это может казаться удобным – просто включить такое зарядку в розетку и подключать к ней гаджет при необходимости.

Видео дня

Но насколько это безопасно? И действительно ли такое использование зарядок может увеличить счета за электроэнергию? OBOZREVATEL разбирался в этих и других вопросах правильного использования зарядных устройств.

Постоянное пребывание под напряжением сокращает срок службы зарядки

Это миф

На самом деле, срок службы зарядного устройства рассчитывают именно исходя из ситуации, когда оно постоянно подключено к источнику питания. Обычно это около 50 тысяч часов, что составляет чуть более 2000 дней или почти 6 лет. Если же периодически выключать зарядку, то этот срок должен увеличиться. Конечно, за это время ее контакты могут выйти из строя из-за постоянного подключения-отключения, к тому же вы, с большой долей вероятности, поменяете свой гаджет и, возможно, тип зарядки, но в теории все происходит именно так.

Подключенная к розетке зарядка "тянет" лишнюю электроэнергию

Это миф

На самом деле, находясь под напряжением, зарядное устройство действительно несколько увеличивает потребление электричества. Но это потребление совсем несущественно. Все потому, что основная масса современных зарядок являются импульсными, а этот тип конструкции, будучи подключенным к сети, тянет энергию. Но приблизительные подсчеты показывают, что за год набегает примерно треть киловата. То есть, существенного влияния на счета от постоянно подключенных зарядок у вас точно не будет.

Из-за подключенной розетки может возникнуть пожар

Это миф

Внезапно загореться может только неисправная или некачественная зарядка. Качественное устройство начнет пылать только от действительно резкого скачка напряжения. Подвести может также плохая или старая электрическая проводка в доме или неисправные автоматы или их полное отсутствие. Если вы знаете, что ваша проводка барахлит, тогда действительно лучше отключать от нее приборы. Все возможные, а не только зарядки.

Подключенная зарядка может быть опасна для маленького ребенка или домашнего животного

Это правда

Ребенок, который тянет все в рот, может перекусить проволоку, не хуже кота или собаки, которые любят грызть все, что плохо лежит. К тому же малыш рискует подавиться мелкими деталями от зарядки, например проглотив кончик кабеля. А еще в разъем устройства можно вставить какой-нибудь металлический предмет, что при случае с радостью сделает юный исследователь, и получить ощутимый удар током. Поэтому от малышей и домашних любимцев зарядки действительно лучше прятать.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда следует ставить смартфон на зарядку и стоит ли держать его до полной заряжания.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.