Как почистить динамик телефона: простые лайфхаки, которые не навредят

Если вы долго пользуетесь смартфоном, он в той или иной степени накапливает внутри пыли и загрязнения. И это может влиять на качество работы отдельных узлов. К примеру, пыль может ухудшать работу динамика устройства.

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Впрочем, почистить его от пыли можно. OBOZREVATEL рассказывает, как это сделать в домашних условиях.

В первую очередь может помочь осторожное протирание спиртом. Для этого нужно обработать сетку динамика ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. Также может подойти перекись водорода. Главное условие, чтобы жидкость протерла только наружные части и не попала внутрь.

Также пыль можно снять чем-нибудь липким, например скотчем или жвачкой. Клейкую субстанцию нужно приложить к динамику, очень легко нажать, чтобы поверхностные загрязнения пристали к ней, и сразу снять.

Прочистить отверстия в сетке можно с помощью иглы или зубной щетки. Но в таком случае существует опасность попасть внутрь устройства слишком глубоко. Этот способ следует использовать очень и очень осторожно. Лучше будет воспользоваться мягкой кисточкой.

Некоторые пользователи продувают решетку феном для волос. В таком случае нужно выбирать минимальную мощность и холодный воздух. Лучше все же выбрать сжатый воздух в баллоне.

Оптимальным вариантом в этом случае будет воспользоваться специальным пылесосом для техники. Он деликатно собирает загрязнение и не повреждает детали устройства.

Если ни один из перечисленных методов не помог, необходимо обратиться за помощью в сервисный центр. Там устройство разберут и прочистят изнутри.

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