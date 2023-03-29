Как избавиться от царапин на смартфоне: полезные советы

Со временем на смартфоне могут появиться царапины. Активное использование гаджета приводит к тому, что дисплей также изнашивается, и экран покрывается микротрещинами.

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Самый универсальный совет – всегда использовать защитную пленку и регулярно ее менять. OBOZREVATEL разбирался, как убрать царапины на экране смартфона.

Защитная пленка или стекло

Сразу после покупки нового гаджета эксперты советуют приобрести защитное стекло. Защитная пленка также будет предотвращать появление новых царапин и способна скрыть уже существующие.

Специальный растворитель

Изопропиловый спирт или специальный очиститель для экранов также улучшат состояние дисплея.

Необходимо взять:

небольшое количество спирта или растворителя

мягкую ткань

Наносим растворитель на ткань и протираем экран, особое внимание уделяя местам с царапинами.

Обратите внимание, что давить на смартфон во время очищения категорически запрещается – так можно повредить гаджет.

Автомобильный воск

Специалисты говорят, что царапины может скрыть автомобильный воск. Следует нанести его на тряпку и протереть экран возле царапин. Остатки воска удаляют сухой мягкой тканью.

Зубная паста

Принцип действия аналогичен предыдущему. Протираем царапины на дисплее небольшим количеством зубной пасты, нанесенной на ткань. Затем с помощью сухой тряпки удаляем остатки.

Лайфхак с содой

Соду следует смешать с водой – должна получиться густая паста. Наносим ее на ткань и осторожно протираем царапины.

Эти лайфхаки могут скрыть царапины, но получить полностью обновленный экран вам не удастся. Кроме того, следует быть осторожными, особенно с содой, чтобы еще больше не повредить дисплей.

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