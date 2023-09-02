Как часто нужно перезагружать смартфон: малоизвестное правило

Гаджеты оказали огромное влияние на нашу жизнь и можно даже утверждать, что смартфон превратился в подлинное продолжение личности. Но иногда он начинает работать ненадлежащим образом и мы первым делом перезагружаем устройство, что нередко действительно решает проблему.

Видео дня

Но нужно ли перезагружать смартфоны регулярно? Издание Wired попыталось разобраться и дать экспертный ответ на этот вопрос.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Вообще современные операционные системы для смартфонов, в частности, лидеры рынка Android и iOS, устроены таким образом, что управляют ресурсами устройства очень эффективно. Чтобы очистить оперативную память или кэши приложений, перезагрузка не требуется.

Но при этом смартфон остается карманным компьютером, которому приходится работать без перерывов и выходных, что может отражаться на их производительности. Также могут возникать проблемы с подключением и другие сбои, если не перезагружаться вообще никогда.

Именно поэтому эксперты советуют устраивать гаджету небольшой отдых раз в неделю. Если устройство работает со сбоями или стало медленным, это может улучшить его функциональность. Если никаких проблем нет, то эту процедуру можно пропустить.

Как перезагрузить телефоны на Android

Чтобы перезагрузить телефон Android вручную, удерживайте кнопку включения, пока не появится меню питания. Выберите пункт "Перезагрузить" и дождитесь завершения процесса. Если по какой-либо причине меню питания не появляется, удерживайте кнопку включения непрерывно в течение примерно 30 секунд, чтобы выключить телефон. Затем нажмите еще раз, чтобы включить его.

Некоторые телефоны Android также предлагают возможность запланировать автоматическую перезагрузку. Попытайтесь зайти в меню "Параметры" и поискать там пункт "Автоматический перезапуск в установленное время". Он также может находиться в подменю "Уход за аккумулятором и устройством", в этом случае нужно нажать три точки и выбрать "Автоматизация". Эта функция позволяет выбрать день и время для обычной автоматической перезагрузки.

Не забывайте, что после перезагрузки вам придется ввести свой PIN-код, даже если у вас настроена разблокировка отпечатком пальца или другим биометрическим способом. Имейте в виду, что перезагрузка – достаточно длительный процесс, ведь все программы и процессы перезапускаются заново.

Как перезагрузить iPhone

Чтобы перезагрузить iPhone, удерживайте кнопку питания и любую кнопку громкости, пока не появится ползунок отключения питания. Перетащите его и подождите 30 секунд, пока устройство не выключится. Чтобы снова включить устройство, нажмите кнопку питания еще раз. Если ползунок отключения по какой-либо причине не отображается, попробуйте выполнить принудительный перезапуск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему опасно заряжать смартфон на кровати.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.