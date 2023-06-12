Если бы у женщин на голове росли овощи: нейросеть показала причудливые фото

Генерация изображений с помощью нейросетей побуждает творческих людей к довольно неожиданным экспериментам. То они показывают, как могли бы выглядеть селфи исторических фигур, то картины горящего московского Кремля в стиле разных художников, то политических деятелей в виде героев мультфильмов Pixar.

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Между тем, на сервисе Reddit пользователь с ником FOREVER_DIRT1 опубликовал подборку своих фантастических работ. В ней он поразмышлял, как могли бы выглядеть женщины, если бы делали себе прически не из волос, а из овощей или фруктов. (Чтобы посмотреть изображение, долистайте новость до конца)

Для генерации он использовал нейросеть Midjourney, которая специализируется именно на картинках. В качестве "причесок" на его работах чаще фигурируют пышные капуста и зелень. Но встречаются и более экзотические варианты, как ананас, киви, мандарины, картофель или морковь.

Изображение пользователь стилизовал под разные эпохи и техники исполнения. Есть современные и старинные фотографии, живопись и даже скульптура. Свою работу FOREVER_DIRT1 назвал взглядом в "альтернативную реальность, где овощи естественно растут в женских волосах".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как научиться отличать сгенерированные искусственным интеллектом картинки от настоящих.

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