Искусственный интеллект показал, как выглядели бы селфи Иисуса, Клеопатры и других исторических фигур. Фото

Историки и антропологи часто задаются вопросом, как выглядели те или иные исторические фигуры, и проводят целые масштабные исследования и реконструкции, чтобы воспроизвести их внешность. Но британский киномонтажер Дункан Томсен решил сделать это другим способом.

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Как пишет издание Talker, он воспользовался возможностями искусственного интеллекта. И не просто создал серию портретов выдающихся людей прошлого – Иисуса, Клеопатры, Елизаветы І, Наполеона – но и попросил алгоритм представить их в виде селфи. Для этого он воспользовался системой Midjourney, работающей через приложение Discord. Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца.

По словам Томсена, он потратил целый месяц на то, чтобы разработать формулы подсказок, правильный способ общения с ИИ и фотографические элементы, чтобы наконец получить кадры, похожие именно на селфи. Получившиеся у него изображения мужчина назвал веселыми. "Результаты забавные, и все, с кем я делился своей работой, не могут поверить, насколько реальными выглядят фотографии", – признался автор проекта.

Сейчас Томсен считает, что его подход можно использовать для преподавания истории детям. "Эта технология может быть использована в школах как новый способ обучения и привлечения детей к мировой истории – это похоже на путешествие по времени без машины времени", – утверждает он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что группа исследователей во главе с Илоном Маском призвала остановить эксперименты с искусственным интеллектом, поскольку это может оказаться опасным.

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