Кремль горит: искусственный интеллект показал, как это было бы на картинах Пикассо, Дали, Малевича и других

После неожиданной атаки беспилотников на московский Кремль в сети появилась новая порция творчества нейросети Midjourney. В этот раз искусственный интеллект, специализирующийся на создании изображений, попросили нарисовать картину "Кремль пылает" в стиле разных всемирно известных художников.

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Задание ИИ поставил украинский геймдизайнер Сергей Мохов, работающий сейчас на финскую студию Remedy Entertainment (Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Quantum Break, Control). Результатами он поделился в Twitter.

Мужчина рассказал, что получил на месяц лицензию на пользование Midjourney, которая обновилась до версии 5.1. Она имеет ряд улучшений в работе, в частности лучшую детализацию и стилизацию изображения. Чтобы посмотреть, что получилось у Сергея и нейросети, долистайте новость до конца.

В результате появились несколько десятков изображений в самых разных стилях – импрессионизм Клода Моне и Огюста Ренуара, постимпрессионизм Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреализм Сальвадора Дали, символизм Эдварда Мунка, суперматизм Казимира Малевика и так далее. Все работы объединяет тема огня, уничтожающего центр и ключевой символ современной Российской Федерации.

Пользователи в комментариях одобрили результаты проекта. Некоторые даже предлагали напечатать изображение на холсте и создать выставку.

Ранее OBOZREVATEL публиковал созданные ИИ "селфи" исторических персонажей, как Клеопатра, Наполеон или Иисус Христос.

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