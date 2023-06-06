Как Зеленский, Макрон и Путин выглядели бы в мультиках Pixar: искусственный интеллект нарисовал лидеров и оккупанта

Возможности искусственного интеллекта касаемо иллюстративных изображений действительно поражают. При правильно сформулированных ключевых словах нейросеть может реализовать любой запрос пользователя – достаточно предоставить точное текстовое описание будущего изображения.

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Недавно Midjourney опубликовал интересную подборку – нейросеть показала известных мировых политиков в качестве героев популярных мультиков Pixar. Как выглядят мультипликационные Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Олаф Шольц и другие – читайте в материале (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Совокупность алгоритмов позволяют искусственному интеллекту быстро и эффективно распознавать закономерности при обработке запроса. Нейронная сетка формируется благодаря элементам программного кода, при этом отдельные нейроны воспринимают и прорабатывают вводные слова.

Сеть Midjourney разработал американский ученый Дэвид Хольц. По словам сотрудников команды Midjourney, систему можно считать независимой лабораторией для расширения творческих способностей. Это не единственная нейросеть, способная генерировать изображение, но ее особенностью является доступность и простота использования – получить доступ к сети может любой пользователь.

Pixar – одна из самых крупных анимационных студий в мире. Среди известных мультфильмов – "История игрушек", "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Суперсемейка", "Отважная", "Лука", "Рататуй" и т.д. Предлагаем посмотреть, как выглядели бы мировые лидеры и президент страны-агрессорки Владимир Путин в качестве героев мультфильмов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что искусственный интеллект сгенерировал изображение горящего Кремля в исполнении выдающихся художников – Дали, Пикассо, Климта и других.

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