Как нарисовали бы горящий Кремль Шевченко, Марчук и Примаченко: нейросеть показала впечатляющие картины

После успеха в сети подборки картин с горящим московским Кремлем, созданным искусственным интеллектом в стиле известных мировых художников, ее автора попросили сделать то же, но уже на основе картин украинских живописцев. И нейросети Midjourney поставили и такую задачу.

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Украинский геймдизайнер Сергей Мохов сделал несколько картинок в стиле Тараса Шевченко, Марии Примаченко, Ивана Марчука, Татьяны Яблонской и Казимира Малевича. Изображения он опубликовал в своем Twitter. Чтобы посмотреть картины, долистайте новость до конца.

На реалистическом пейзаже Шевченко масштабный пожар подробно отражается в воде, создавая дополнительное пространство долгожданной катастрофы. Наивную живопись Примаченко сопровождают сказочные существа, радостно летающие над горящим Кремлем. Плентанизм Марчука поражает количеством мелких мазков, передающих буйство стихии огня. Хотя Яблонская мало писала городских пейзажей, сгенерированная нейросетью картина с московскими зданиями в целом передает ее стиль, близкий не столько к соцреализму, сколько к импрессионизму. Ну и, наконец, авангардистское полотно в стиле Малевича отражает зрелищную катастрофу набором форм, вызывающих у зрителя сильную эмоцию. Именно мощная эмоциональность изображений объединяет украинскую часть подборки, созданной Сергеем Моховым в новой версии Midjourney 5.1.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку нереальных животных-гибридов, которых изобразила нейросеть.

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