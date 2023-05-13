Как отличить фото, сделанные с помощью искусственного интеллекта: важные детали

Картинки, созданные с помощью искусственного интеллекта, заполонили соцсети. Над созданием изображений уже работают нейросети Midjourney, DALL-E или DeepAI, которые могут создать любое изображение по запросу человека. Но проблема в том, что качество этих картинок постепенно приближается к гиперреалистичному, такому, которое невозможно отличить от настоящего фото. А это чревато опасностью распространения ложной информации и фейковых новостей.

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Сейчас ведутся дискуссии, как урегулировать деятельность нейросетей, которые создают картинки, чтобы с их помощью нельзя было вводить людей в заблуждение. Тем временем, издание DW составило руководство, как отличить созданные ИИ изображения уже сейчас.

Увеличьте масштаб и рассмотрите детали

Несмотря на то, что созданные ИИ изображения очень реалистичны, при близком рассмотрении на них можно заметить массу артефактов. Это могут быть нестыковка линий, несоответствие в цветовых оттенках, клонированные изображения и т.д. Также нейросети плохо справляются с посадкой очков на лицах, ошибаются при рисовании отражений и теней, деталей одежды.

Ищите источник изображения

Если вы нашли фото, которое кажется вам подозрительным, его можно проверить на происхождение, воспользовавшись поисковыми сервисами, такими как Google или TinEye. Загрузите картинку в поисковик – в случае если это фейк, созданный с целью дезинформации, вы наверняка найдете материал с фактчекингом, который объяснит, почему сенсация является подделкой. Также вы можете найти первоисточник с объяснением, почему была создана такая картинка.

Рассматривайте пропорции и детали изображенных тел

Искусственному интеллекту все еще плохо удаются некоторые части человеческого тела, такие как кисти рук, зубы или уши. Также он часто ошибается в пропорциях, делая, скажем, лицо слишком длинными, а конечности коротковатыми. Нейросети часто "награждают" своих персонажей лишними пальцами или зубами, или забывают дорисовать нужные. Или делают им глаза или уши неестественной формы.

Изучайте изображение на неестественность

Конечно, многие фотографии сейчас обрабатывают фильтрами, чтобы сделать изображение более привлекательным. Однако эти эффекты на картинках, сгенерированных ИИ, сильнее в разы. Если картинка кажется вам реалистичной, но при этом неестественно идеальной, это повод заподозрить ее искусственное происхождение.

Рассматривайте фон

Нейросети часто экономят вычислительные мощности на создании фона изображения, ведь на него меньше обращают внимание. А значит, именно оно может выдать подделку. Фоновые предметы могут выглядеть слишком размытыми. Также там часто можно найти клонированные предметы или фигуры или искаженные объекты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку созданных искусственным интеллектом картин с горящим московским Кремлем, которые нейросеть нарисовала в стиле известных художников.

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