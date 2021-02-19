Apple может выпустить съемную батарею для iPhone – Bloomberg

Компания Apple выпустит съемную батарею, которая будет крепиться к задней крышке iPhone и заряжать смартфон по беспроводной сети.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По их данным, новый аксессуар будет работать с помощью системы MagSafe.

Отмечается, что новый аксессуар будет отличаться тем, что обеспечивает только дополнительное время автономной работы и не служит полноценным защитным чехлом для iPhone.

Источник добавил, что при внутреннем тестировании система магнитного крепления оказалась достаточно прочной, чтобы зарядный блок оставался на месте. Однако разработка аксессуара была замедлена из-за проблем с программным обеспечением и перегрева аккумулятора.

Также Apple работает над решением проблем, связанных с переключением пользователей между использованием устройства на iPhone – с чехлом и без него.

Издание пишет, если проблемы не разрешатся, то "яблочная" компания может и вовсе отказаться от выпуска съемного аккумулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Apple представила новый тип магнитной беспроводной зарядки MagSafe, который заряжает iPhone 12 очень быстро, но при соблюдении одного условия.