Apple может выпустить съемную батарею для iPhone – Bloomberg
Компания Apple выпустит съемную батарею, которая будет крепиться к задней крышке iPhone и заряжать смартфон по беспроводной сети.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По их данным, новый аксессуар будет работать с помощью системы MagSafe.
Отмечается, что новый аксессуар будет отличаться тем, что обеспечивает только дополнительное время автономной работы и не служит полноценным защитным чехлом для iPhone.
Источник добавил, что при внутреннем тестировании система магнитного крепления оказалась достаточно прочной, чтобы зарядный блок оставался на месте. Однако разработка аксессуара была замедлена из-за проблем с программным обеспечением и перегрева аккумулятора.
Также Apple работает над решением проблем, связанных с переключением пользователей между использованием устройства на iPhone – с чехлом и без него.
Издание пишет, если проблемы не разрешатся, то "яблочная" компания может и вовсе отказаться от выпуска съемного аккумулятора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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