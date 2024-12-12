За 9 дней до боя: в команде Усика сделали объявление о реванше с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) закончил подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который состоится 21 декабря. Как и перед первым поединком против британца, наш соотечественник закрыл свой тренировочный лагерь за девять дней до выхода на ринг.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал тренер украинского боксера Сергей Лапин. Он опубликовал фото команды Усика, которая помогала чемпиону готовиться ко второму бою с Фьюри. Тренировочный лагерь Александра был разбит в испанской Валенсии.

"Тренировочный лагерь закончен. Наша команда направляется в Эр-Рияд", – подписал снимок Лапин. Менее чем за час пост собрал свыше 10000 лайков.

Ранее британский боксер сделал откровенное признание о том, как собирается побить Александра в реванше. А легендарный Леннокс Льюис объяснил, почему не может представить себе поражение украинца.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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