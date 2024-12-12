'Делал много ерунды': Фьюри рассказал, как собирается побить Усика в реванше

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не собирается сильно менять план на реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО) по сравнению с первым боем. При этом Цыганский король, как называют британца, признался, что допустил много ошибок в поединке 18 мая, когда устраивал клоунаду в ринге.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил в интервью информационному агентству Associated Press. По словам 36-летнего уроженца Манчестера, в повторном противостоянии с Усиком он намерен оказывать постоянное давление на украинского суперчемпиона, быть сосредоточенным и дисциплинированным.

"Я просто буду бить больше. Больше и чаще, чем в первом бою. Я буду боксировать с умом. Почти все то же, что я делал в мае, но только меньше клоунады и больше сосредоточенности. Вот, что я собираюсь сделать. Я паясничал больше, чем кто-либо в бою подобного уровня. Это отвлекало мое внимание. Так что мне надо меньше устраивать клоунады и больше сосредоточиться на победе. Потому что в прошлый раз я делал много ерунды в ринге", – сказал Фьюри.

Отметим, что Тайсон считается аутсайдером поединка. Так эксперты GGBET в бою Усик – Фьюри реванш оценивают вероятность победы британца коэффициентом 2,59. В то же время ставки на украинца принимаются с котировкой 1,66.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!