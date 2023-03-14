''Ввести меры за эти выходки'': в РФ в истерике призвали отстранить украинских теннисисток, поставивших на место агрессоров

Знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков закатил настоящую истерику из-за украинок Леси Цуренко и Марты Костюк, которые выразил однозначное отношение к фанатам войны в нашей стране. Победитель семи одиночных турниров потребовал от Женской теннисной ассоциации (WTA) отстранить киевлянок от соревнований, обвинив их в политизации спорта.

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Об этом Чесноков заявил пропагандистскому информационному агентству ТАСС после того, как Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой, а Цуренко не вышла на корт против поклонницы Александра Лукашенко Арины Соболенко. Он отметил, что его соотечественница ничего не сделала Марте, в частности "не била ее по голове ракеткой".

"Если у Цуренко нет травм, то пусть WTA не заплатит ей деньги, снимет очки за турнир. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно. Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин, Варвара ничем ее не оскорбляла, не била ее по голове ракеткой. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся", – сказал Чесноков.

Ранее Арина Соболенко цинично заявила, что не испытывает вины из-за того, что диктаторский режим Александра Лукашенко поддерживает Россию в войне с Россией. А Марта Костюк после победы над россиянкой в финале турнира WTA прокричала "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек восхитился поступком Марты Костюк в матче с россиянкой Грачевой и напомнил о том, что украинцы гибнут в войне с Россией за всех европейцев.

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