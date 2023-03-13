''Россия и Беларусь вернутся на ОИ'': знаменитая украинская теннисистка в истерике отказалась играть с фанаткой Лукашенко

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на корт против победительницы Australian Open Арины Соболенко из Беларуси на турнире в американском Индиан-Уэльсе. 33-летняя киевлянка призналась, что перед матчем с соперницей, поддерживающей режим Александра Лукашенко, пережила настоящую паническую атаку и даже истерику.

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Об этом Цуренко рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины". По словам нашей спортсменки, причиной ее состояния стал разговор с главой Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном, который назвал поддержку российскими атлетами войны в нашей стране "их личным мнением", которое не должно препятствовать их выступлениям на соревнованиях.

"Причиной отказа стала паническая атака. Это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика. Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение. Кроме того, он выразил уверенность в том, что россияне и беларусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как сейчас происходит в теннисе. Это очень странно и очень больно", – сказала Цуренко.

Отметим, что Арина Соболенко заявляла, что не испытывает вины из-за того, что ее страна поддерживает Россию в войне с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь опозорилась с пиратским показом финала Australian Open 2023 с участием Арины Соболенко, начав трансляцию с гимна России. Сама теннисистка перед турниром возмутилась, что все говорят о войне в Украине.

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