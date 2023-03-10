''Не сделала ничего плохого'': чемпионка Australian Open, поддержавшая Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине

Чемпионка Australian Open 2023 Арина Соболенко, которая в 2020 года подписало письмо в поддержку режима Александра Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине. Белорусская спортсменка отметила, что не чувствует вины за то, что ее страна выступает на стороне российских агрессоров.

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Об этом Соболенко, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину никак не отреагировала на войну, заявила в комментарии информационному агентству AFP, пишет портал Yahoo. 24-летняя минчанка оценила вероятность допуска представителей России и Беларуси на Wimbledon 2023 словами о том, что она дистанцировалась от боевых действий в нашей стране.

"Мне нравится турнир, это красивое место, и мне нравятся болельщики. Я просто очень надеюсь, что нам позволят сыграть. Если нет, то что я могу сделать? Ничего. Раньше я действительно беспокоилась об этом (войне в Украине – ред.) и не знала, что делать. Я действительно думала, что в этой ситуации виновата я. Но потом я поняла, что да, это не под моим контролем, и я не сделала ничего плохого против украинского народа. Просто это не моя вина, у меня нулевой контроль над ситуацией", – сказала Соболенко.

Отметим, что российских и белорусских спортсменов готовятся допустить к Wimbledon 2023, если они подпишут кодекс поведения. Им будет запрещено позитивно отзываться о своих правительствах и властях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь опозорилась с пиратским показом финала Australian Open 2023 с участием Арины Соболенко, начав трансляцию с гимна России. Сама теннисистка перед турниром возмутилась, что все говорят о войне в Украине.

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