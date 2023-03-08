''Гибнут за нас'': легенда спорта пришел в восторг от поступка Костюк, которая отказалась жать руку россиянке

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек выразил свой восторг поступком украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожимать руку сопернице из России Варваре Грачевой, а также фотографироваться с ней. Олимпийский чемпион 1998 года напомнил, что наша страна ведет войну не только за свою свободу.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли полностью поддержал действия 20-летней киевлянки, которая на минувших выходных выиграла первый во взрослой карьере турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Мне очень нравится эта женщина. Ее сограждане тоже борются и гибнут за нас. Спасибо! Можете ли вы представить себе, чтобы пойти и добровольно пожать руку гражданину страны, чьи солдаты напали на вас и убивают ваших родителей, детей, братьев, сестер и друзей? Я – не могу. Она все правильно сделала", – отметил Гашек.

Ранее Марта Костюк объяснила почему не стала пожимать руку россиянке Грачевой после победы на турнире в американском Остине. Она посвятила титул Украине и всем соотечественникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой, якобы потому, что украинские спортсмены являются заложниками государства.

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