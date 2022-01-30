Надаль перевернул матч с россиянином и сотворил историю на Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (№5 ATP) победил россиянина Даниила Медведева (2-я ракетка мира) и выиграл Открытый чемпионат Австралии. Поединок продлился 5 часов и завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль стал первым теннисистом в истории, кто смог завоевать 21-й "Большой шлем". По этому показателю он обошел Федерера и Джоковича.

Поединок начался при преимуществе 25-летнего москвича. С первых минут Медведев доминировал в корте, уверено играл у задней линии, заставив Надаля постоянно ошибаться. Испанцу никак не удавалось навязать борьбу на чужой подаче, проиграв и по количеству очков (17:31) и по невынужденным ошибкам (16:5).

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В начале второго сета показалось, что Рафаэль переломил ход встречи. Медведев заметно расслабился стал допускать ошибки. В то же время 35-летний Надаль включил весь свой арсенал, заставляя 2-ю ракетку мира совершать рывки по корту. Особенно доставляли неприятность Даниилу укороченные удары испанца.

Надаль вел в счете 4:1, когда Медведев вернулся в корт. Мощные удары российского теннисиста позволили ему совершить рывок и довести дело до тай-брейка. В решающие моменты точность подвела испанца.

При счете 5:3 в пользу Надаля на корт с трехметровой высоты опасно спрыгнул человек. В его руках был плакат против содержания беженцев под стражей в Австралии.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022

Одна часть охраны моментально окружила теннисистов, а вторая оперативно скрутила нарушителя и вывела с корта.

The court invader at the #AusOpen final appears to have been protesting against refugee detention in Australia. pic.twitter.com/dkhJ8btof2 — James Gray (@jamesgraysport) January 30, 2022

Испанцу в третьей партии не куда было отступать. Он расслабился и пришел к пониманию, что так матч не выиграет и необходимо что то менять. Надаль стал больше рисковать, мощнее бить с бекхэнда, играть с форхенда по лини и добавил укороченные удары. Победитель АО-2019 продемонстрировал характер и заметно прибавил на своей подаче, став лучше попадать первым мячом. Как итог победа 6:4.

В четвертом сете важнейшие события случились при счете 3:2 в пользу Надаля. Рафа в драматичной борьбе смог с 7-й попытке сделать брейк и в итоге победить 6:4, сравняв общий счет в игре 2:2

В решающем 5-м сете Медведев заметно устал. У него очень закислились ноги, он стал меньше двигаться. В тоже время более взрослый испанец показывал, что он до сих пор находится в великолепной форме. Его потрясающие удары по линии раз за разом взрывали овации трибун.

Медведев очень много ошибок допускал при приеме слева, этим успешно пользовался Надаль. Ключевой момент произошел при 3:2. Сверхдолгий розыгрыш вытянул испанский спортсмен.

При счете 5:4 Рафа подавал на победу, но сделал двойную ошибку и дал шанс сопернику, которым тот успешно воспользовался. Однако уже в следующем гейме Надаль был безупречен.

Отметим, что на турнире не сыграл первая ракетка мира Новак Джокович. 5 января 2022 года сербского теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна из-за неверно оформленной визы. Кроме того, вместо справки о вакцинации от коронавируса у него был лишь документ о медотводе, заверенный одним врачом.

Новака поместили в "ужасные условия" в карантинном центре для беженцев и держали там несколько дней. ​

​С учетом того, что на Australian Open могут выступать лишь вакцинированные спортсмены, а приезд ярого антивакцинатора Джоковича мог спровоцировать протесты среди местного населения, теннисисту визу аннулировали. ​

​10 января суд отменил аннулирование визы спортсмена, и ему разрешили принять участие в первенстве. ​

​15 января министр иммиграции Алекс Хоук повторно лишил Новака визы. ​

​Команда спортсмена подала апелляцию, но федеральный суд Мельбурна 16 января ее отклонил. Джоковича депортировали в Сербию. ​

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