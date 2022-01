Надаль перевернул матч с россиянином и сотворил историю на Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (№5 ATP) победил россиянина Даниила Медведева (2-я ракетка мира) и выиграл Открытый чемпионат Австралии. Поединок продлился 5 часов и завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль стал первым теннисистом в истории, кто смог завоевать 21-й "Большой шлем". По этому показателю он обошел Федерера и Джоковича.

Поединок начался при преимуществе 25-летнего москвича. С первых минут Медведев доминировал в корте, уверено играл у задней линии, заставив Надаля постоянно ошибаться. Испанцу никак не удавалось навязать борьбу на чужой подаче, проиграв и по количеству очков (17:31) и по невынужденным ошибкам (16:5).

В начале второго сета показалось, что Рафаэль переломил ход встречи. Медведев заметно расслабился стал допускать ошибки. В то же время 35-летний Надаль включил весь свой арсенал, заставляя 2-ю ракетку мира совершать рывки по корту. Особенно доставляли неприятность Даниилу укороченные удары испанца.

Надаль вел в счете 4:1, когда Медведев вернулся в корт. Мощные удары российского теннисиста позволили ему совершить рывок и довести дело до тай-брейка. В решающие моменты точность подвела испанца.

При счете 5:3 в пользу Надаля на корт с трехметровой высоты опасно спрыгнул человек. В его руках был плакат против содержания беженцев под стражей в Австралии.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf