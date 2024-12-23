'Усик встал на сторону террористов': роспропаганда закатила истерику и обвинила украинца в 'оскорблении русских'

Российские пропагандисты предъявили претензии объединенному чемпиону мира в супертяжелом веса Александру Усику (23-0, 14 КО) после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Нашего соотечественника нелепо обвинили в том, что он "встал на сторону террористов" и устроил "позорную акцию".

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Об этом пишет издание "Советский спорт" и ее псевдожурналист Роман Еремеев, отрабатывая циничные и лицемерные нарративы Кремля. В частности, представителям страны-агрессорки не понравилось то, что Усик выступил в поддержку воинов батальона "Азов" на взвешивании перед боем.

"Иначе Усик, видимо, не может. На взвешивание он вышел со стягом в поддержку участников террористической организации, которая в полном составе сдалась ВС РФ на заводе "Азовсталь". Рассуждать о позорной акции украинца нет смысла. Поскольку мы говорим о человеке, который долгое время называл русских и украинцев "братьями славянами", ездил к семье и друзьям в Крым, а затем… стрелял по Донбассу и оскорблял русских людей", – говорится в материале.

Отметим, что после реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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