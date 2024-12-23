В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы: сообщают об атаке БПЛА на аэродром 'Миллерово'. Фото и видео

Жители Ростовской области страны-агрессора России вечером в понедельник, 23 декабря, пожаловались на атаку БПЛА и громкие взрывы. Российские пропагандисты пишут, что под атакой якобы был аэродром "Миллерово".

Видео дня

В минобороны РФ заявили, что девять беспилотников якобы были сбиты ПВО. Однако пропагандисты заявляют, что в результате прилетов "есть последствия". На опубликованных кадрах видно яркие вспышки и работу российской ПВО.

"Противник атаковал Миллерово Ростовской области. К сожалению, есть последствия", – пишет один из каналов.

На видео видно пожар, вероятно, на месте прилетов в Миллерово.

Также в сети пишут, что в результате атаки якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежитий.

Аэродром "Миллерово" – стратегический аэродром россиян в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.

"С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", – заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории экономической зоны "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) был уничтожен склад, где хранили детали к "Шахедам". Там возник пожар, сожжено оборудование $16 миллионов для изготовления четырех сотен этих БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!