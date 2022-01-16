Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии из-за ковид-скандала

Федеральный суд Мельбурна отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование визы, которое несколько дней назад принял министр иммиграции Алекс Хоук, сообщает CNN. Такое решение приняла судебная коллегия из трех человек во главе с Джеймсом Оллсопом.

Суд отклонил прошение Джоковича, а также постановил стянуть с него все судебные издержки. Сербский теннисист в ближайшее время должен покинуть Зеленый континент.

Новак не сможет принять участие в Australian Open, который стартует 17 января. В понедельник 20-кратный чемпион турнира Большого шлема должен был сыграть против серба Миомира Кецмановича. Его теперь заменит лаки-лузер.

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Мотивационная часть решение суда будет опубликована позже.

Оллсоп отметил, суд не принимал решение по существу, а лишь проверял законность решения министра Хоука.

"Мы проверяли, было ли решение по разным причинам неверным или юридически необоснованным. В функции суда не входит принятие решения по существу или оценка мудрости решения", – сказал Оллсоп.

Джокович еще может подать апелляцию в высший суд Австралии, однако у него остается мало времени, чтобы сделать это до начала турнира.

"Он может подать апелляцию, но это будет символическое решение, не более того", — заявил Абула Ризви, бывший заместитель секретаря иммиграционного департамента Австралии, добавив, что Джокович останется под стражей до своего отъезда.

Есть также возможность, что Джокович может получить промежуточную визу , которая позволит ему участвовать в турнире, отметила Мариия Джокель, специалист по иммиграционному праву в BDO Australia.

Но визу может выдать только министр иммиграции. Это тот же человек, который аннулировал его визу в пятницу. Суд может потребовать выдачи Джоковичу промежуточной визы на время дальнейшего обжалования дела, но в конечном итоге решение остается за министром иммиграции.

Напомним, что Джокович 6 января не смог пройти таможенный контроль в Мельбурне, куда он прибыл для участия в Australian Open.

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. По неофициальной информации, причиной отказа стала категорическая позиция Джоковича относительно вакцинации от коронавируса. Сербский теннисист не делал прививку, заявив, что у него есть медицинское исключение. В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Новака поместили в "ужасные условия" и держали там несколько дней.

10 января 34-летний спортсмен вышел из-под стражи австралийских властей и наконец приступил к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне.

Позже Джокович объяснил "неточности" в своих сведениях властям.

14 января Австралия повторно аннулировало визу Джоковича.