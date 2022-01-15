Джокович повторно задержан полицией и помещен в изолятор в Австралии из-за ковид-скандала

Максим Иншаков
Теннис
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Новака Джоковича вновь задержали

Первая ракетка мира Новак Джокович был повторно задержан австралийскими пограничными властями в субботу утром после того, как суд вновь аннулировал его визу. Несмотря на информацию СМИ о том, что сербский теннисист останется на свободе, правоохранители приняли решение, что спортсмен проведет ночь в иммиграционном изоляторе в Мельбурне.

Рассмотрение его дела Федеральным судом Австралии запланирован на 09:30 воскресенья по местному времени (00:30 по Киеву).

Хронология саги с Джоковичем

Обе стороны договорились, что местонахождение останется "нераскрытым" для публики, чтобы обезопасить звезду тенниса и избежать "медиа-цирка", сообщает CNN.

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Здание суда где слушается дело теннисиста

На первом слушании в субботу судья Дэвид О'Каллаган, председательствующий в деле, заявил, что в воскресенье суд заслушает подробные устные аргументы сторон.

Если апелляция Джоковича будет удовлетворена, этот график позволит ему принять участие в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии по теннису в понедельник.

Новак Джокович

Напомним, что Джокович 6 января не смог пройти таможенный контроль в Мельбурне, куда он прибыл для участия в Australian Open.

Серб Джокович

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Джокович на баскетбольном матче "Црвены Звезды".

Новака поместили в "ужасные условия" и держали там несколько дней.

Отель Джоковича в Мельбурне.

10 января 34-летний спортсмен вышел из-под стражи австралийских властей и наконец приступил к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне.

Джоко в аэропорту.

Позже Джокович объяснил "неточности" в своих сведениях властям.

Джоковичу повторно аннулировали визу

14 января Австралия повторно аннулировало визу Джоковича.

Обращение коллектива Obozrevatel.
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