Джокович повторно задержан полицией и помещен в изолятор в Австралии из-за ковид-скандала

Первая ракетка мира Новак Джокович был повторно задержан австралийскими пограничными властями в субботу утром после того, как суд вновь аннулировал его визу. Несмотря на информацию СМИ о том, что сербский теннисист останется на свободе, правоохранители приняли решение, что спортсмен проведет ночь в иммиграционном изоляторе в Мельбурне.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y