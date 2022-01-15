Джокович повторно задержан полицией и помещен в изолятор в Австралии из-за ковид-скандала

Первая ракетка мира Новак Джокович был повторно задержан австралийскими пограничными властями в субботу утром после того, как суд вновь аннулировал его визу. Несмотря на информацию СМИ о том, что сербский теннисист останется на свободе, правоохранители приняли решение, что спортсмен проведет ночь в иммиграционном изоляторе в Мельбурне.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

Рассмотрение его дела Федеральным судом Австралии запланирован на 09:30 воскресенья по местному времени (00:30 по Киеву).

Обе стороны договорились, что местонахождение останется "нераскрытым" для публики, чтобы обезопасить звезду тенниса и избежать "медиа-цирка", сообщает CNN.

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На первом слушании в субботу судья Дэвид О'Каллаган, председательствующий в деле, заявил, что в воскресенье суд заслушает подробные устные аргументы сторон.

Если апелляция Джоковича будет удовлетворена, этот график позволит ему принять участие в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии по теннису в понедельник.

Напомним, что Джокович 6 января не смог пройти таможенный контроль в Мельбурне, куда он прибыл для участия в Australian Open.

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Новака поместили в "ужасные условия" и держали там несколько дней.

10 января 34-летний спортсмен вышел из-под стражи австралийских властей и наконец приступил к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне.

Позже Джокович объяснил "неточности" в своих сведениях властям.

14 января Австралия повторно аннулировало визу Джоковича.