Джоковича держат в 'ужасных' условиях и грозят запретом въезда на три года

Лучший теннисист планеты Новак Джокович может быть лишен права въезда в Австралию на ближайшие три года. Первый номер мирового рейтинга сейчас находится в отеле в аэропорту Мельбурна после принятия решения о его депортации и ждет понедельника, когда местные власти вынесут окончательный вердикт.

Пока же издание The Age пишет, что аннуляция визы грозит Джоковичу запретом посещать страну в течение трех лет. А Открытый чемпионат Австралии, на который звездный спортсмен прилетел, проводят в начале каждого года.

Австралийских пограничников не удовлетворили документы, по которым он прибыл в страну, не пройдя вакцинацию. Как стало известно, справка о том, что Новак болел коронавирусом в последние полгода, была засвидетельствована всего одним врачом.

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Тем временем бывший теннисист, а ныне капитан сборной Сербии Виктор Троицки в интервью французскому изданию L'Equipe пожаловался, что Джоковича держат в ужасных условиях.

"Это настоящий кошмар для спорта. С таким отношением не сталкивался ни один спортсмен, тем более один из величайших чемпионов. В каком-то смысле его пытают, это просто политика.

Я точно знаю, что Джокович живет в де**мовых условиях в отеле с беженцами и мигрантами. Девятикратный чемпион Австралии не заслуживает такого отношения", – высказался Троицки.

Представители сербской диаспоры в Австралии уже устраивают митинги в поддержку теннисиста.

Пока что суд разрешил звезде пребывание в стране до понедельника. Новое решение по делу Джоко будет принято 10 января, за неделю до старта элитного турнира серии "Большого шлема".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии украинская теннисистка Свитолина проиграла "ноунейму" из Саратова.