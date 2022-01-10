Джокович вышел на свободу после "ареста" в Австралии. Демонстрантов разогнали газом

Андрей Фоменко
Теннис
2 минуты
1,5 т.
Джокович вышел на свободу после 'ареста' в Австралии. Демонстрантов разогнали газом

Лучший теннисист планеты Новак Джокович таки вышел из-под стражи австралийских властей и поспешил приступить к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне. После того, как в понедельник Федеральный суд отменил решение властей об аннуляции визы серба, отец Новака неожиданно сообщил, что его вновь арестовали.

В течение нескольких часов поступала противоречивая информация. Власти в комментарии изданию The Age опровергали задержание 34-летней звезды тенниса, а его родственники твердили, что он арестован. Как оказалось, правоохранителям дали четыре часа для приведения вердикта суда в исполнение. В итоге Джоко покинул отель для иммигрантов, где пребывал со среды, 5 января.

Фанаты Джоковича устроили акции протеста.
Видео дня

Пока шли разбирательства, поклонники серба устроили демонстрацию и даже остановили машину с тонированными стеклами, в которой, по их мнению, ехал Новак. В итоге полиция применила газ для разгона горячих поклонников первой ракетки планеты.

Около полуночи по местному времени (в 15:00 по киевскому) началась пресс-конференция, на которой ждали спортсмена. Однако он не пришел на общение с журналистами, а написал сообщение в Twitter. Джокович поблагодарил всех, кто его поддержал, а также отдал должное суду, который оставил в силе его визу.

Чтобы не терять время даром, теннисист поспешил на корты и приступил к тренировкам. Соревнования в основной сетке Открытого чемпионата Австралии стартуют 17 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джоковича держали в "ужасных" условиях и грозили запретом въезда на три года.

Тем временем трое украинских теннисистов победили на старте Australian Open.

АвстралияМельбурнТеннисвидеоНовак Джокович