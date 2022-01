Джокович вышел на свободу после 'ареста' в Австралии. Демонстрантов разогнали газом

Лучший теннисист планеты Новак Джокович таки вышел из-под стражи австралийских властей и поспешил приступить к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне. После того, как в понедельник Федеральный суд отменил решение властей об аннуляции визы серба, отец Новака неожиданно сообщил, что его вновь арестовали.

В течение нескольких часов поступала противоречивая информация. Власти в комментарии изданию The Age опровергали задержание 34-летней звезды тенниса, а его родственники твердили, что он арестован. Как оказалось, правоохранителям дали четыре часа для приведения вердикта суда в исполнение. В итоге Джоко покинул отель для иммигрантов, где пребывал со среды, 5 января.

Пока шли разбирательства, поклонники серба устроили демонстрацию и даже остановили машину с тонированными стеклами, в которой, по их мнению, ехал Новак. В итоге полиция применила газ для разгона горячих поклонников первой ракетки планеты.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg

Около полуночи по местному времени (в 15:00 по киевскому) началась пресс-конференция, на которой ждали спортсмена. Однако он не пришел на общение с журналистами, а написал сообщение в Twitter. Джокович поблагодарил всех, кто его поддержал, а также отдал должное суду, который оставил в силе его визу.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037