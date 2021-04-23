Украинка Костюк в драматичном стиле вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 в мировом рейтинге) одержала тяжелейшую победу над представительницей Хорватии Аной Конюх (№241) со счетом 2:1 (7:5, 4:6, 6:3) и вышла в полуфинал турнира серии WTA250 в Стамбуле.

Матч, который продолжался почти 2,5 часа, начался с брейка в исполнении нашей соотечественницы, но ее соперница тут же исправила ситуацию. После этого ни одна из спортсменок долго не могла вырваться на два гейма вперед, но в решающий момент Костюк все же взяла подачу Конюх и выиграла первый сет.

Вторая партия прошла по очень схожему сценарию, но закончилась в пользу хорватской теннисистки. Она сделала два брейка против одного и сравняла счет.

Решающий отрезок поединка начался с трех подряд выигранных геймов для украинки, но ее соперница не собиралась сдаваться. Она сократила отставание и могла полностью нивелировать преимущество Костюк, если бы забрала свою подачу при счете 3:4. Наша соотечественница сумела сделать брейк в упорной борьбе, а затем оформила путевку в полуфинал, где сыграет с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей (№67) или француженкой Фионой Ферро (№57).

Отметим, что Конюх допустила катастрофическое количество двойных ошибок в четвертьфинале против украинки. 15 раз она проигрывала розыгрыш из-за двух неудачных попыток попасть в корт на своей подаче (против 6 у Марты).

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух предыдущих раундах Костюк сломила сопротивление россиянок Камиллы Рахимовой и Дарьи Касаткиной.