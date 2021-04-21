Украинка Костюк обыграла еще одну россиянку на престижном турнире WTA в Стамбуле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 в рейтинге WTA) обыграла россиянку Дарью Касаткину (№37) во втором раунде престижного турнира в Стамбуле со счетом 2:0 (6:3, 7:5).

Наша соотечественница сделала брейк в самом начале матча, захватив преимущество в первом сете. В седьмом и восьмом геймах соперницы обменялись своими подачами, а в девятом Костюк оформила победу в партии.

Украинка продолжила доминировать и во второй половине поединка, когда вырвалась вперед со счетом 4:0. Несмотря на такое отставание, Касаткина не сдалась и отыграла два брейка – 5:5. Это не повлияло на настрой нашей соотечественницы, которая показала невероятную хладнокровность как на следующей подаче россиянки, так и в решающем гейме.

Костюк заметно превзошла соперницу по количеству подач на вылет (3 против 0), проценту выигранных очков на второй подаче (44% против 21%) и показателю отыгранных брейк-поинтов (75% (9/12) против 29% (2/7)).

В следующем раунде украинка встретится с китаянкой Цян Ван (№50) или хорваткой Аной Конюх (№241).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте турнира в Стамбуле Костюк одолела еще одну представительницу РФ Камиллу Рахимову (№143).