Украинка Костюк победила россиянку на старте престижного турнира WTA в Стамбуле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 в рейтинге WTA) одержала легкую победу над россиянкой Камиллой Рахимовой (№143) на старте престижного турнира в Стамбуле со счетом 2:0 (6:4, 6:3).

Первый сет начался с уверенной игры нашей соотечественницы, которая сделала два брейка и забрала четыре первых гейма в матче. Казалось, что интрига в партии умерла, но ошибки украинки на подаче привели к тому, что ее соперница сумела отыграться – 4:4. Костюк быстро среагировала на эту ситуацию и все же выиграла сет.

Вторая партия началась с брейка в исполнении Рахимовой, но Марта нашла в себе силы перевернуть ход событий и без особого напряжения довела дело до общей победы.

Статистически наша соотечественница превзошла россиянку по количеству подач на вылет (4 против 0) и очков, выигранных на своей первой и второй подачах (67% против 56% и 50% против 37%, соответственно).

В следующем раунде Костюк встретится с другой представительницей РФ Дарьей Касаткиной (№37).

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта помогла женской сборной Украины по теннису обыграть Японию в плей-офф Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг).