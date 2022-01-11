Свитолина назвала самую страшную страну из всех, в которых побывала

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в интервью Дмитрию Гордону поделилась своими впечатлениями о путешествиях по всему миру, назвав Нигерию самой страшной страной из всех, в которых ей удалось побывать. По словам Элины, это государство ее очень неприятно поразила.

Она там была в юности, когда выступала на небольшом турнире.

"Там все очень печально. Мы ездили очень давно на маленькие соревнования. Нужно было туда поехать... Там идет борьба за кусок хлеба, за майку, за шорты. Тебя везут на корт и видишь, как идут парни и дерутся за одежду. Беспредел происходит", – призналась Свитолина в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Также Элина отметила Индию.

"Я там провела месяц. Там другое. Там страшная бедность. После этого я год отходила от состояния, потому что ты с хорошей стороны начинаешь ценить свои достижения, жизнь, семью. Это очень бедная страна и тебя она сильно отрезвляет", – отметила спортсменка.

Видео дня

Отвечая на вопрос о лучших странах, Свитолина сразу вспомнила о Швейцарии.

"Там почти нет бедных людей. Для семейной жизни она и Австрия – это идеальные страны", – подытожила теннисистка. .