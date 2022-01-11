Свитолина расплакалась во время эфира с Гордоном. Интервью пришлось прерывать. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла сдержать эмоций, вспоминая свое поражение в полуфинале Олимпиады-2020. Во время интервью с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном на глаза 27-летней одесситки в этот момент навернулись слезы и ей стоило большого труда, чтобы не разрыдаться.

Гордон спросил у Свитолиной, много ли она плакала после того, как в 1/2 финала уступила чешке Маркете Вондроушовой.

"Когда я проиграла было очень обидно. Цель была золото, и у меня были шансы. Я могу этого достичь. Всех этих соперников было реально обыграть. После проигрыша было очень печально. Плакала. Сейчас сложно об этом говорить. Но бронзовую медаль, которую я принесла стране, для меня очень много значит", – призналась Свитолина в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Видео дня

Затем Дмитрий попросил рассказал Элину, как она вообще реагирует на поражения, но спортсменка этого сделать сразу не смогла. Она попросила паузу и несколько секунд приходила в себя, сдерживая поток слез.

Напомним, что игра 1/2 финала на ОИ-2020 в Токио между Свитолиной и Вондроушовой завершилась со счетом 6:3, 6:1.

В матче за "бронзу" Элине противостояла представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Комментируя свой успех Свитолина призналась, что отдала на корте все силы и у нее подкашиваются ноги.

Во время послематчевого флеш-интервью случился курьезный эпизод. Журналист в прямом эфире попросил Свитолину дать ему автограф. Элина с улыбкой расписалась на панаме репортера.