Играть с россиянами, а не избегать: украинские теннисисты призывают побеждать агрессора, а не бойкотировать турниры

Федерация тенниса Украины обратилась в НОК и Министерство молодежи и спорта по поводу возможного запрета украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допускают представители стран-агрессоров – россиян и белорусов. В ФТУ считают, что нужно побеждать атлетов из РФ, а не бойкотировать турниры с их участием.

Видео дня

Заявление в исполком НОК и министерство спорта подписали президент ФТУ Сергей Лагур, известные украинские теннисистки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Надежда Киченок, а также представители мужской сборной Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

В своем письме ФТУ напомнила, что Международная федерация тенниса была первой из крупнейших федераций, остановившей членство национальных федераций России и Беларуси и команды этих стран дисквалифицированы во всех без исключения командных соревнованиях, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где россияне были действующими чемпионами.

"Допуск индивидуальных спортсменов происходит только под нейтральным "белым" флагом. Профессиональные теннисные туры ATP и WTA поддержали такое решение и ввели такие же ограничения. К величайшему сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов", – говорится в заявлении.

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании", – добавляют в ФТУ.

В федерации тенниса считают, что отказ от соревнований будет санкциями не против агрессоров, а против украинских игроков, каждый из которых на своем уровне продвигает проукраинскую позицию во всех уголках мира, где они играют.

"Мы можем потерять серьезный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране. Мы уверены, что каждый должен быть полезным на своем месте. Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, значит потерять один из участков фронта", – считают в ФТУ.

"Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и их побеждать, а не избегать битвы. Так, как делают, наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане –каждый на своем месте", – уверены в федерации .

Поэтому ФТУ настаивают на позиции продолжать выступать на международных соревнованиях и активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси – бить их на кортах по всему миру.

"Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности миру и помогать ВСУ. Помогать пострадавшим от ужасной войны украинцам, настолько насколько это каждый может сделать", – закончила свое обращение ФТУ.

Напомним, что в Киеве состоялась встреча президентов федераций баскетбола Украины, Латвии и министра спорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россию и Беларусь вернули в международные соревнования по фехтованию.

А россиянин Медведев пожалел украинских игроков: лучший теннисист РФ отреагировал на отказ Цуренко от матча с фанаткой Лукашенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!